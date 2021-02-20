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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تؤجل 5.3 مليار يورو مستحقة على الشركات بسبب كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:55 م
كوورنا في النمسا
كوورنا في النمسا
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وافقت الحكومة النمساوية، اليوم السبت، على تأجيل 5.3 مليار يورو كمستحقات ضريبية وتأمينية على الشركات حتى 30 يونيو المقبل، كمساندة للشركات فى ظل أزمة وباء كورونا وقد استفاد من القرار 894 الفا و661 شركة.

وقال نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر - في تصريح صحفي اليوم - إن الحكومة قررت كجزء من مساعدات كورونا منح تأجيلات لسداد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة على الشركات لمدة ثلاثة أشهر وحتى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون مسموحا تسوية هذه المتأخرات المتعلقة بالجائحة على مدى فترة زمنية أطول وبسعر فائدة أقل بكثير.

من جانبه، أكد وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل، أن الوزارة لن تطالب الشركات فورا بسداد الضرائب والتأمينات في مرحلة التعافي الأولى بعد انتهاء حالة الإغلاق مباشرة حيث سيتم منح الشركات مزيدًا من الوقت لدفع متأخراتها الضريبية.

وأضاف أنه حتى 30 يونيو المقبل لن يتم فرض أي فوائد مؤجلة أو غرامات تأخير على السداد، مشيرا الى أن 77% من التأجيلات والتخفيضات تستفيد منها الشركات الصغيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 700 ألف يورو.

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