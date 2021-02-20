رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفض برلماني لاستحداث وزارة «حقوق الإنسان»

السبت 20/فبراير/2021 - 07:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
سعيدة عامر
طباعة
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان تعمل على الرد على الادعاءات التى تثار ضد مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدين أن مصر لديها الكثير من المؤسسات التى من صميم عملها حماية حالة حقوق الإنسان والدفاع عن صورة مصر خارجيًا، وطالبوا بدعمها لتطلع بدورها في مواجهة التحديات التى تواجهها.

وانتقد محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، موضحًا أن الفكرة غير منطقية ولن تجد نفعًا لأن وجود وزارة تابعة للحكومة لن تكون محل ثقة دوليًا فيما يخص الرد على المزاعم التى تثار حول الحقوق والحريات بمصر.

ودعا «عصام» في تصريحات لـ«الدستور»، إلى الاهتمام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلام، وتوفير دعم مادي قوي يتناسب مع حجم المهام الموكلة إليهم وطبيعة عملهم التى تطلب السفر لكل دول العالم لتوضيح حقيقة حالة حقوق الإنسان بمصر.

واقترح عضو لجنة حقوق الإنسان إنشاء هيئة لتدريب العاملين بمجال حقوق الإنسان، وتحسين أدائهم ليتمكنوا من متابعة حالة حقوق الإنسان بمصر والرد على كل دعاوى انتهاكاتها بشكل علمي مدروس.

وفي السياق، رفضت شادية خضير عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المؤسسات مهمتها العمل على تدعيم حقوق الإنسان بمصر، والرد على كل ما يصدر بحق مصر كوزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات المصرية الحقوقية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وأكدت أن كل الدعاوى المغرضة ضد أوضاع حقوق الإنسان بمصر ليست منزهة ولصالح الحقوق والحريات كما يثار ويعلن، ولكنها تنطوي على أغراض سياسية خبيثة تهدف لزعزعة الاستقرار والنظام السياسي بمصر، خاصة وأن بلادهم لا تطبق أبسط قواعد حماية حقوق الإنسان.

وكان الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، قد طالب باستحداث وزارة لحقوق الإنسان في مصر، لتتولى الرد السريع والحاسم حول جميع الأكاذيب والادعاءات التى تبثها منظمات حقوق الإنسان المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

موضوعات متعلقة

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
المزيد

الثقافة

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى

استمرار فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالمنيا

جمال الشاعر: صبري موسى راهب في محراب الكتابة

شريف الجيار: صبري موسى حجز له مكانًا بين كبار الأدباء