رفض برلماني لاستحداث وزارة «حقوق الإنسان»

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان تعمل على الرد على الادعاءات التى تثار ضد مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدين أن مصر لديها الكثير من المؤسسات التى من صميم عملها حماية حالة حقوق الإنسان والدفاع عن صورة مصر خارجيًا، وطالبوا بدعمها لتطلع بدورها في مواجهة التحديات التى تواجهها.وانتقد محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، موضحًا أن الفكرة غير منطقية ولن تجد نفعًا لأن وجود وزارة تابعة للحكومة لن تكون محل ثقة دوليًا فيما يخص الرد على المزاعم التى تثار حول الحقوق والحريات بمصر.ودعا «عصام» في تصريحات لـ«الدستور»، إلى الاهتمام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلام، وتوفير دعم مادي قوي يتناسب مع حجم المهام الموكلة إليهم وطبيعة عملهم التى تطلب السفر لكل دول العالم لتوضيح حقيقة حالة حقوق الإنسان بمصر.واقترح عضو لجنة حقوق الإنسان إنشاء هيئة لتدريب العاملين بمجال حقوق الإنسان، وتحسين أدائهم ليتمكنوا من متابعة حالة حقوق الإنسان بمصر والرد على كل دعاوى انتهاكاتها بشكل علمي مدروس.وفي السياق، رفضت شادية خضير عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فكرة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المؤسسات مهمتها العمل على تدعيم حقوق الإنسان بمصر، والرد على كل ما يصدر بحق مصر كوزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات المصرية الحقوقية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.وأكدت أن كل الدعاوى المغرضة ضد أوضاع حقوق الإنسان بمصر ليست منزهة ولصالح الحقوق والحريات كما يثار ويعلن، ولكنها تنطوي على أغراض سياسية خبيثة تهدف لزعزعة الاستقرار والنظام السياسي بمصر، خاصة وأن بلادهم لا تطبق أبسط قواعد حماية حقوق الإنسان.وكان الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، قد طالب باستحداث وزارة لحقوق الإنسان في مصر، لتتولى الرد السريع والحاسم حول جميع الأكاذيب والادعاءات التى تبثها منظمات حقوق الإنسان المشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.