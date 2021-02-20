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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعرض مشروع تطوير الإنتاج الزراعي بالمحافظة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:53 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعظيم الاستفادة من مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم المحافظ عرضا تقديميا عرض فيه تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولى من إجمالي ١٠٠٠ فدان مستهدف تخصيصها لكل جامعة؛ وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة، لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي، وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

كما استعرض أهم المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لخلق مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة التنمية.

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