إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، 3 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، من بينهم حالتين بناء دورين بإحدى العمارات بقرية البرجاية، وحالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقرية نزلة الفلاحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح لأى شخص بالبناء؛ إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة والإزالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الثامن والتاسع بأحد الأبراج بدماريس وتم عمل اللازم قانونا، مؤكدا المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وتنظيم أعمال البناء من خلال استخراج ترخيص قبل الشروع في أعمال البناء.من ناحيته، أكد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم إزالة فى المهد لحالة تعد على الأراضى الزراعية بنزلة الفلاحين بمساحة نصف قيراط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار أعمال النظافة اليومية بدمشير والتوابع وكذلك مسح طريق صفط اللبن التابعة لقرية البرجاية باللودر وإزالة المطبات العشوائية بالطريق استجابة لشكوى أحد المواطنين بالقرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالإزالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ورفع المخلفات أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.