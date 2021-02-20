إغلاق عدة معابر بين إيران والعراق لمنع تفشى سلالة كورونا

قال المتحدث باسم لجنة إدارة ومكافحة كورونا في منطقة كرمانشاه الإيرانية مسعود بهرام نجاد إنه تم حظر حركة المسافرين، اعتبارًا من اليوم السبت، حتى إشعار آخر من المعابر الحدودية في المحافظة إلى خارجها منعا لتفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف نجاد- في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- أنه "حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة كرمانشاه ونظرا إلى التهديدات الصحية وانتشار طفرة جديدة من فيروس كورونا المسمى بكورونا البريطاني في العراق، سيتم إغلاق معابر برويزخان وخسروي وشوشمي وسومار وشيخ صله الحدودية أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر".وأوضح أن "المسافرين العراقيين الموجودين الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا".وأشار إلى أنه تجرى ألانشطة التجارية في المعابر الحدودية في كرمانشاه كالمعتاد وفي إطار الالتزام بالإجراءات الصحية، حيث إن جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لتحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تحت إشراف الكوادر الصحية في المعابر الحدودية.