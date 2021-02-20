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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى إصابات كورونا في كندا يصل لـ845 ألفًا و673 حالة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:07 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 845 ألفا و673 إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21581 حالة وفاة، بينما تعافى 792 ألفا 455 من مرضى كوفيد-19، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت كندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 55 أسبوعا.

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