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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زحام مرورى بسبب انقلاب تريلا بقطور

السبت 20/فبراير/2021 - 06:25 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية حالة من الزحام المروري، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل "تريلا" بجوار حديقة قطور العامة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بانقلاب سيارة نقل تريلا على جانبي الطريق بجوار حديقة قطور العامة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية والأجهزة التنفيذية برئاسة المحاسب هانى مصطفى رئيس مدينة قطور إلى محل البلاغ وتم الدفع بأوناش الإغاثة لسحب السيارة من منتصف الطريق وتيسير حركة المرور.

وتبين من المعاينة الأولية أن سائق سيارة النقل، فوجئ بتوقف سيارة أمامه، فضغط على المكابح "فرامل" بشدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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