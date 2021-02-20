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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استمرار فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالمنيا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:40 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرضا لفيلم رسوم متحركة للأطفال بعنوان "اقرأ لطفلك" إخراج أسامة أبو العلا، يحث الفيلم على القراءة وأهميتها، بجانب مواصلة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بفرع ثقافة المنيا، بورشة الجلود وتصميم بورتريهات وأعمال فنية من الجلود والتي تستمر حتى 28 فبراير الجارى بقصر الثقافة، لمدة أربعة أيام أسبوعيا الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، من الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء، الورشة تدريب الفنانة آيات مصطفى على، والفنان وائل شطبى.

وفى إطار الأنشطة الأونلاين؛ نظمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة ندوة لكتاب "الأمراض المعدية" ناقشته أمال محمد ربيع، كما قدم بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "جهود القوات المسلحة" حاضرها حمدي محمد، تحدث فيها عن دور وجهود القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية، وبذلها قصارى جهدها وكل ما لديها من طاقات فى مختلف التخصصات، والقطاعات، لخدمة مخططات التنمية التى تقودها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، فى إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتحقيق طفرة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.

وأعد بيت ثقافة مطاى محاضرة بعنوان "رفع المناعة والمعنويات لحامل الفيروسات" حاضرها الدكتور موسي نجيب، حيث بدأ حديثه بتعريف الجهاز المناعى وهو شبكة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تتحد لتحمي الجسم من أي مخاطر وهجمات خارجية تشنها عليه الميكروبات، وما هى أهم النصائح لتقوية الجهاز المناعى، وتعد المناعة القوية في هذه الأيام ذات أهمية بالغة لصحة الإنسان أكثر من أي وقت مضى، ومن المهم جدا الحفاظ على جهازك المناعي وتقويته حتى تتمكن من محاربة الفيروسات، والتي قد تتعرض للإصابة بها، ويتم ذلك من خلال أخذ قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول فيتامين C والابتعاد عن التجمعات وعن الأشخاص المصابين.

أقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري" حاضرها الدكتور هاني عطا الله عبد الله، تحدث عن أهمية قيم التسامح لتعزيز الروابط بين المجتمع المصري وتقويتها والبعد عن ما يقطع هذه الروابط ويضعفها، ويأتي ذلك عن طريق نشر الوعي والمحبة بين طوائف الشعب والعمل على نبذ العنف والتفاني في خدمة هذا الوطن.

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