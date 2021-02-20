333 إصابة بكورونا فى فنزويلا
السبت 20/فبراير/2021 - 05:52 م
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 12 حالة وافدة من الخارج.
وأشارت وزارة الصحة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية- إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 135 ألفًا و143 حالة، تعافى منهم 127 ألفًا و143 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات النشطة يبلغ 6 آلاف و663 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1308 حالات بعد تسجيل 5 حالات جديدة.
وأشارت وزارة الصحة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية- إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 135 ألفًا و143 حالة، تعافى منهم 127 ألفًا و143 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات النشطة يبلغ 6 آلاف و663 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1308 حالات بعد تسجيل 5 حالات جديدة.