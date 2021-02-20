333 إصابة بكورونا فى فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 12 حالة وافدة من الخارج.وأشارت وزارة الصحة- في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية- إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 135 ألفًا و143 حالة، تعافى منهم 127 ألفًا و143 حالة.وأوضحت أن عدد الحالات النشطة يبلغ 6 آلاف و663 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1308 حالات بعد تسجيل 5 حالات جديدة.