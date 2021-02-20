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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معمر الإرياني: ميليشيا الحوثي تستغل اليمنيات لتأجيج الاقتتال القبلي

السبت 20/فبراير/2021 - 05:39 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
آية حسني
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، إن ميليشيا الحوثي لجأت بعد سقوط كل شعاراتها لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب، عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته على "تويتر":"لجأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد سقوط كل شعاراتها لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء والتي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل".

وأردف الإرياني: "في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت مليشيا الحوثي حرمات المنازل ومارست بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا".

وتابع: "تتاجر مليشيا الحوثي بأعراض اليمنيين، فهناك خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة".

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