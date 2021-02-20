وفد الدقهلية ينظم ندوة عن تأهيل الشباب لخوض سباق المحليات

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية برئاسة باهر السقعان، ندوة تثقيفية حول تأهيل الكوادر السياسية الشبابية لخوض سباق انتخابات المجالس المحلية.حاضر في الندوة محمد عمر نائب رئيس اللجنة ووكيل المجلس الشعبي المحلي السابق، وأحمد عبدالسميع سكرتير مساعد اللجنة ورئيس حي غرب المنصورة السابق.وقال باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية، إن أهمية دور المحليات تتمثل في النهوض بالوطن، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تأهيل الكادر السياسي حتى يكون على قدر المسئولية، خاصة أن عضو المجلس المحلي عليه دور كبير في حال توليه المسئولية.وأشاد محمد حسين سكرتير عام اللجنة بقيادات وأعضاء اللجنة بمحافظة الدقهلية، نظرًا لتفاعلهم مع الأحداث الجارية وإقبالهم على الدورات التأهيلية.