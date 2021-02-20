مصدر أمنى ينفى تعرض الإخوان للانتهاكات بالسجون

نفى مصدر أمني ما تناولته بعض عناصر جماعة الإخوان (الإرهابية) من ادعاءات حول تعرضهم أثناء قضائهم فترة العقوبة بسجن شديد الحراسة من انتهاكات.وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن قطاع السجون يقدم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة المستلزمات للمسجونين وهو ما يعد محل إشادة من جانب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية التى اضطلعت مؤخرًا بالعديد من الزيارات للسجن المشار إليه.