803 إصابات جديدة بكورونا في إسكتلندا

سجلت اسكتلندا، اليوم السبت، 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6945 حالة.