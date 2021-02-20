عضو بالشيوخ: الدولة لم تتأخر عن دعم العمالة غير المنتظمة بأزمة كورونا

قال محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة جادة جدا في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، موضحا أنها لم تتأخر عن تقديم الدعم التام والكامل للفئات الرسمية وغير الرسمية والعمالة غير المنتظمة لمواجهة الجائحة.وأشار عثمان في تصريحات له اليوم، إلى ما كشفه وزير المالية محمد معيط، بتحويل الدولة نحو 5.3 مليار جنيه، للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا وذلك منذ بدء الجائحة.وقال عضو مجلس الشيوخ إن هذه المنحة التي تقدر بـ500 جنيه ساهمت في الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة، بالإضافة كذلك إلى صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.وشدد نائب الاسكندرية على أن الفترة من يوليو 2020 وحتى شهر يناير الماضي، شهدت زيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمقدار 114 مليار جنيه، وهو ما ساعد الجميع على التكيف وعدم الإحساس بوطأة فيروس كورونا كما حدث في بعض الدول.وتابع رشاد أن مصر وبتوجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس السيسي رصدت نحو 100 مليار جنيه لحظة ظهور الأزمة لمواجهة تداعياتها اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وهو ما ساهم في النجاح في مواجهتها، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى.