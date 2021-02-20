محافظ المنيا يتفقد عددا من المصانع بقرى سمالوط لدعم صغار المستثمرين

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن القيادة السياسية، تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.جاء ذلك خلال تفقد "القاضي"، اليوم، عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقرى العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها.شملت جولة المحافظ تفقد مصانع إنتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة، بحضور العقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، وليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس وليد أحمد مدير وحدة مشروعك بالمحافظة.وأكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغري والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.ووجه المحافظ مدير إدارة الاستثمار بإعداد حصر تفصيلي للمصانع المقامة بمركز سمالوط، كما استمع المحافظ إلى مطالب أصحاب المصانع والمعوقات التي تواجههم، ومنها توفير الغاز الطبيعي والمرافق وتقنيين أوضاع عدد من المصانع، حيث وجه المحافظ بضرورة الإسراع في التقديم على طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة نهاية مارس القادم، ودفع جدية التصالح للبدء في تقنيين أوضاع تلك المصانع، تمهيدًا لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالترخيص، ودخولهم في الإطار بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.