«التضامن»: صرف 71 مليون جنيه نفقة شهرية و413 ألف مستفيد

قال محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه شهريًا كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 3012021 (413) ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائي.وأشار إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإداري والتنفيذي للصندوق من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولى تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الأسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج.تابع عشماوي، في تصريحات، السبت، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن إشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأشير هامشي يفيد بوجود حظر بنكي على أموال المتوفى "مدين النفقة" ليتم إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام في شأن مفردات التركة سواء أكانت سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما في ذمة تركة المتوفى من مديونية.