القباج: نستهدف حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة بمقر الوزارة.شهد الاجتماع الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 3062020 التي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.وقالت وزيرة التضامن إن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 3062019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة علي الحساب الاستثماري.واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتى 3062020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد احكام النفقة.