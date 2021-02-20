الأربعاء.. عرض «ليلة عابرة» في متحف اللوفر بفرنسا

يعرض الفيلم المصري "ليلة عابرة" في التاسعة مساء الأربعاء القادم في قاعة الأودوتوريوم الرئيسية داخل متحف اللوفر بفرنسا ضمن فعاليات ملتقى باريس وبرلين الفيلم الروائي القصير "one night stand" أو ليلة عابرة.هذا هو العرض العالمي للفيلم بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافاا التشيكي وفي مهرجان قابس التونسي، ومهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وجاليري بووز للفنون المعاصرة.الفيلم من إخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد والمخرج المصري مارك لطفي، ومن إنتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من أشكال ألوان للفنون ومفردات.الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم، ومونتاج ميشيل أبوزخم، تصميم الصوت لمايكل فوزي، وهو إعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧ وهو مقابلة ليلية مصادفة في أحد البارات الصغيرة مع رجل أوروبي في طريقه للانضمام للحرب في سوريا.