مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى
السبت 20/فبراير/2021 - 07:44 م
ايهاب مصطفىطباعة
قال المخرج مجدي أحمد علي: إنه سيتعاون مع أنس الوجود رضوان زوجة الكاتب الكبير صبري موسى لإخراج عمل سينمائي من كتابات موسى.
وأضاف مجدي أحمد علي خلال ندوة صبري موسى "تفرد إبداعي وتميز إنساني": "كنت قد كتبت معالجة مع صبري موسى على ما أذكر وكانت لنا تجربة مع خيري بشارة لم تكتمل".
وتساءل أحمد علي: كيف لا يكرم صبري موسى في الأدب والسينما، موجهًا الشكر لمكتبة القاهرة على استضافة ندوة صبري موسى.
وأضاف مجدي أحمد علي خلال ندوة صبري موسى "تفرد إبداعي وتميز إنساني": "كنت قد كتبت معالجة مع صبري موسى على ما أذكر وكانت لنا تجربة مع خيري بشارة لم تكتمل".
وتساءل أحمد علي: كيف لا يكرم صبري موسى في الأدب والسينما، موجهًا الشكر لمكتبة القاهرة على استضافة ندوة صبري موسى.