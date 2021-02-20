363 إصابة جديدة بكورونا في ويلز البريطانية

أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 201 ألف و352 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة؛ جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5221 حالة.