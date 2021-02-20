بفستان أصفر.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار على البحر (صور)

شاركت النجمة سيرين عبد النور، مجموعة من صورها فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" بفستان أنيق أصفر اللون، حيث حازت على إعجاب آلاف المتابعين.وتألقت الفنانة سيرين عبد النور، بفستان أصفر اللون مزين بالورود، فضفاض، ومفتوح على جانبي الفستان، وينسدل منه قطع من الشيفون الناعم، أبرز جمالها، من علامة فلانتينو، ونسقت معه حقيبة بيضاء اللون، وجعلت شعرها "وايفي" منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتبدو أكثر طبيعية أمام البحر فى بيروت.ومؤخرا، احتفلت سيرين عبد النور، بالفلانتين على طريقتها الخاصة، حيث تألقت بجلسة تصوير يطغى عليها اللون الأحمر احتفالًا بعيد الحب، واختارت في إحدى إطلالاتها فستان أحمر اللون، ذو قصة مكشوفة من منطقة الظهر، وفي صورة أخرى ظهرت حاملة باقة من الورود فى يدها تعبيرًا عن الحب، واعتمدت سيرين عبد النور المكياج القوي مع أحمر الشفاه البارز ليناسب إطلالتها.