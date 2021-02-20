لجنة استشارية تتابع رد الشيئ لأصله بعد أعمال حفر توصيل الغاز بملوي

قامت اليوم لجنة استشارية من كلية الهندسة بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور حمدى فهيم استشارى كلية الهندسة جامعة المنيا، وبحضور محمد عبدالغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ومسئول الإشراف على رد الشيئ لأصله بالوحدة المحلية، والمهندس أيمن حنا مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمتابعة الاستلام والتسليم من المقاول المسئول عن رد الشيئ لأصله بعد الانتهاء من أعمال حفر وتركيب توصيلات الغاز الطبيعي إلى الوحدة المحلية.وقامت اللجنة خلال متابعة القطاعات التي تم الانتهاء من رد الشيئ لأصله فيها وهي 1،2،5،6 بأخذ العينات من التربة الزلطية والطبقة الإسفلتية المستخدمة فى رد الشيئ لأصلة لعمل الاختبارات عليها من قِبل اللجنة الاستشارية.وأوضح اللواء أركان حرب رئيس مركز ومدينة ملوي بأن رد الشئ لأصله هو عبارة عن رد وإعادة الذى تم العمل به بمعرفة شركة الغاز حفاظا على المعايير والمواصفات الفنية لشبكات الغاز الطبيعي والوصلات الخاصة بالأهالى لحين إدراج رصف كافة الشوارع طبقا للمواصفات والمعايير الخاصة بالأسفلت.وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بالتعاون نحو إنهاء المشروع القومى لتوصيل الغاز وذلك لصالح المواطن والصالح العام طبقا لخطة رئاسة الجمهورية لتطوير ورقى المجتمع.