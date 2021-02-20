إصابة 17 في انفجار للغاز جنوب الجزائر

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر عن إصابة 17 شخصًا في انفجار للغاز اليوم السبت، بشقة في حي سكني بوسط مدينة الأغواط جنوبي الجزائر.وأوضح ذات المصدر أنه تم إسعاف 17 مصابًا (8 رجال و7 نساء وطفلان)، إذ تعرض 13 منهم لإصابات خفيفة، واثنان في حالة صدمة، بينما سيتم نقل اثنين آخرين، وهما رجل وامرأة أصيبا بحروق، على متن طائرة هليكوبتر نحو العاصمة الجزائرية لتلقي العلاج.