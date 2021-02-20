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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» ترافق أهالي عقار «كوم الشقافة المائل» بداخل «بشاير الخير» (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 05:22 م
أهالي عقار كوم الشقافة
أهالي عقار كوم الشقافة المائل
هبه عويضه
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بداخل مساكن مدينة بشاير الخير 3، بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، تجمع أهالي عقار كوم الشقافة المائل، لاستلام وحداتهم السكنية الجديدة، بعد إجراء القرعة، حيث تسلمت 8 أسر من متضرري العقار المائل الوحدات السكنية الجديدة المجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وجميع الأساسيات.

ورافقت «الدستور» الأهالي، بداية من تحركهم من مدرسة كرموز بنطاق حى غرب حتى الوصول إلى مدينة بشاير الخير وتسلمهم الوحدات السكنية البديلة، والتي أعادت الفرحة إلى وجوههم مرة أخري.

بسجدة شكر لله، استهلت هند فراج، استلامها لوحدتها السكنية الجديدة بمدينة بشاير الخير، مرددة ببكاء: «الحمد لله على وقوف الدولة معانا، الرئيس حاسس بينا وعوضنا عن شقانا اللي راح»، وتوجهت بداخل وحدتها السكنية هي وأبنائها حيث أبدت إعجابها ورضاها بها قائلة: «الشقة جاهزة من كل حاجة، عفش وأجهزة وفرش ربنا عوضنا خير».

لم يختلف الأمر بداخل شقة أم عبدالله، والتي ارتسمت الفرحة على وجهها وعلت الزغاريد بداخل شقتها تعبيرًا عن فرحتها باستلام الوحدة السكنية الخاصة بها هي وأسرتها، قائلة: «دي شقة ابني الحمد لله ربنا يهنيه بيها» موجهة الشكر للرئيس السيسي الأب الذي شعر بآلامهم وحقق لهم المعيشة الكريمة بداخل شقق سكنية مجهزة بمنطقة حضارية.

وعلى جانب آخر تجولت الحاجة كريمة بداخل وحدتها السكنية، حيث امتزج شعورها بين الفرحة والبكاء، متوجهة إلى الشرفة لتلقي نظرة على المنطقة الحضارية التي أصبحت أحد ساكنيها.

وتجولت «الدستور» بداخل الشقق السكنية بمدينة بشاير الخير، حيث تسلم الأهالي وحدات عبارة عن 3 غرف نوم، واستقبال مكون من أنتريه وسفرة، ومطبخ ودورة مياه، فضلًا عن الأجهزة من غسالة وبوتوجاز، وثلاجة، وشاشة تلفزيون، وفرش كامل، وذلك بعد تسليم عقود الوحدات السكنية للمتضررين من العقار المائل.

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير لهم وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، ينتقلون إليها على الفور.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتًا إلى أنه سبق وقد استجاب الرئيس إلي السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

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