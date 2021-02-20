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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة»: «تيجراي» يواجه حالة من سوء التغذية الحادة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:13 م
تيجراي
تيجراي
آية حسني
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أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن إقليم تيجراي الإثيوبي، يواجه حالة من سوء التغذية الحادة، بسبب الصراع هناك، وفقا لقناة العربية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حذرت الشهر الماضي، من أنه بعد ثلاثة أشهر على اندلاع القتال في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، يزداد القلق البالغ إزاء محنة الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنرييتا فور، إن المعروف عن تأثير الصراع "قليل جدا" ومع ذلك فهو يثير القلق، والمصدر هو "تقارير محدودة للشركاء وتقييمات للأمم المتحدة"، قائلة: "ما يشغلنا هو أن ما لا نعرفه يمكن أن يكون أكثر إثارة للقلق".

ولمدة 12 أسبوعا، كان وصول المجتمع الإنساني الدولي محدودا للغاية إلى السكان المتضررين من النزاع في معظم أنحاء تيجراي.


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