جمالوف يصل القاهرة للبدء فى إعداد منتخب الجودو للأوليمبياد

يصل الباكستاني أدهم جمالوف، المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول للجودو، القاهرة مساء اليوم، لإتمام التعاقد مع الاتحاد المصري للجودو، برئاسة مطيع فخرالدين الزهوي، رئيس مجلس الإدارة والبدء في إعداد اللاعبين لخوض البطولات والمنافسات الإفريقية والدولية المقبلة.ومن المقرر أن يتوجه المدير الفني فور وصوله القاهرة للمركز الأوليمبي لإعداد للمنتخبات الوطنية بالمعادي للإقامة هناك مع اللاعبين، والبدء في مهمته التدريبية من غدٍ، لاختيار المنتخب الذي سيشارك في بطولة الجراند سلام أوائل مارس المقبل بباكستان.واستقبلت أميرة فهمى، سفيرة مصر في باكستان المدير الفني أدهم جمالوف قبل سفره إلى القاهرة للبدء في تدريب المنتخب استعدادًا لخوض بطولة الجراند سلام للجودو التى تقام في طشقند الباكستانية خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، ثم المشاركة فى بطولات الجراند سلام في كل من جورجيا، وتركيا، وفرنسا، وكذلك بطولة إفريقيا التي تستضيفها المغرب مايو المقبل، ثم بطولة العالم بالمجر فى يونيو المقبل، والاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.وأعرب "جمالوف" خلال لقاءه بالسفيرة المصرية عن سعادته الغامرة للتعاقد مع الاتحاد المصرى للجودو لتدريب منتخب الفراعنة الذى تأهل لاعبوه بجدارة لخوض أوليمبياد طوكيو.وتولى "جمالوف" تدريب العديد من الأندية العالمية والمنتخبات الوطنية لكل من لاتفيا والسعودية وأوزبكستان لسنوات طويلة، وله خبرة كبيرة في التعامل مع المنتخبات والبطولات الدولية المختلفة.