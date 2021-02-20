التشيك تطلب عقار ريجينيرون للأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، اليوم السبت، إن بلاده المتضررة بشدة من وباء فيروس كورونا، طلبت 12 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة، الذي تنتجه شركة ريجينيرون قبل تسجيله في أوروبا، مشيرا إلى أنها ستبدأ في تسلمها في مارس.وتوشك السلطات التشيكية على منح خليط الأجسام المضادة "كازيريفيماب وإيمديفيماب" ترخيص الاستخدام الطارئ الذي أجازته الولايات المتحدة في نوفمبر، وتناوله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال علاجه من عدوى كورونا.وقال بابيش في تغريدة على تويتر "تمكنا من تقديم الطلب (لشركة) ريجينيرون. سنحصل على 12 ألف جرعة في المجمل. أربعة آلاف في مارس ونفس (العدد) في أبريل ومايو".ويستهدف العقار المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة ويواجهون خطر تدهور حالاتهم.وسجلت جمهورية التشيك التي يقطنها 10.7 مليون نسمة 19097 وفاة بفيروس كورونا.