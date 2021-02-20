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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شركة روسية تعتزم إطلاق أقمار صناعية خلال العام الجاري

السبت 20/فبراير/2021 - 05:54 م
أقمار صناعية
أقمار صناعية
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أعلنت شركة سبوتنيكس (Sputniks) الروسية لصناعات التقنيات الفضائية، عن أنها تعتزم إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "أن Sputniks تخطط لإطلاق نحو 15 قمرا صناعيا إلى الفضاء العام الجاري، حيث من المفترض أن يشهد شهر مارس المقبل إطلاق صاروخ (Soyuz-2.1a) روسي الصنع من قاعدة بايكونور الفضائية، سيحمل على متنه أقمارا لاستشعار الأرض عن بعد أسهمت في تطويرها الشركة، كما سيحمل أيضا قمرين تابعين لعملاء أجانب".

وأشار البيان إلى أن العام الجاري من المفترض أن يشهد أيضا إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية من نوع (Cubesat) تم تطويرها في إطار برنامج (Space-L) الفضائي الروسي الذي تسهم فيه Sputniks.

يشار إلى أنه من الأقمار التي تخطط Sputniks لإطلاقها العام الجاري سيكون قمر "زوركي" المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والمجهز بكاميرا تلسكوبية عالية الدقة، وقد تم تمويل مشروع تطويره من قبل صندوق تشجيع الابتكارات الروسي، إضافة إلى قمر Sirius-D33 المتطور.

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