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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إلهام شاهين: حلقات حكاية «حتة مني» تخدم قضايا المرأة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:20 م
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
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أكدت الفنانة إلهام شاهين أن حلقات حكاية "حتة مني"، التي انتهت من تصويرها اليوم "السبت"، تحمل رسائل هادفة وتخدم قضايا المرأة.

وقالت إلهام- في تصريحات صحفية- إنه من المقرر بدء عرض هذه الحلقات في السادس من مارس المقبل على شاشة إحدى القنوات الكبرى، مضيفة أن حكاية "حتة مني" تأتي ضمن أحداث مسلسل كامل يتناول قضايا المرأة في المجتمع.

وأشارت إلهام إلى أنها ما زالت متأثرة بشخصية "حياة" التي تجسدها في الحكاية، وتابعت: "لديّ إحساس حقيقي بأن حياة فعلًا أصبحت حتة مني"، معربة عن ثقتها في نجاح المسلسل الذي شهد جهدًا غير عادي من جميع فريق العمل.

"حتة مني" إنتاج شركة سينرجى والمنتجة مها سليم، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

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