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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يلتقي وفدًا من المستثمرين بالغردقة ومرسى علم

السبت 20/فبراير/2021 - 05:56 م
وزير الطيران
وزير الطيران
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن أن الطيار منار عنبه، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر ميهوب، سيلتقيا وفد المستمثرين بمدينتي الغردقة ومرسى علم لزيادة الاستثمارات بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين يشهدان خلال الآونة الأخيرة زيادة فى الحركة الركابية والجوية السياحية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر"، وذلك في ظل التجهيزات الضخمة التي تتمتع بها وزارة الطيران المدني.

أشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني تلقت خلال الآونة الأخيرة طلبات من شركات الطيران والسياحة المصرية والأجنبية لتسيير رحلاتها الجوية السياحية إلى المدن السياحية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتابعت المصادر أن حصول المطارات السياحية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات سيساهم بشكل كبير في زيادة تنشيط الحركة السياحية الأجنبية مختلفة الجنسيات للمدن خلال الفترة المستقبلية، في ظل بدء دول العالم في تطعيم مواطنيها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الشركة المصرية للمطارات يتابعون يوميًا على مدار الساعة عمليات تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة بالمطارات ذات المقاصد السياحية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعالمين بالمطارات، فضلًا على تواصل عمليات التطهير والتعقيم لكافة الصالات والمنشآت التابعة لتلك المطارات.

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