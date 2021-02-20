إزالة حالة إشغال طريق وصيانة 50 كشاف إنارة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حالة إشغال طريق ببناء سور، كما واصلت أعمال صيانة وإصلاح الكشافات بالطرق والشوارع الرئيسية وقامت بصيانة 50 كشاف إنارة وتوصيل أسلاك خطوط الكهرباء المقطوعة لعامود إنارة جديد.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حى غرب المدينة قام اليوم بإزالة أشغال فى المهد عبارة عن سور صغير تم بناؤه كعازل بين محلين تجاريين وتمت إزالته وعمل اللازم قانونا، كما قامت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بعمل صيانة للكشافات الموجودة بالطريق الصحراوي الشرقى، حيث تمت صيانة ٥٠ كشاف إنارة.وفى سياق متصل، واستجابة لشكوى المواطنين بقرية ريدة تم توصيل الأسلاك المقطوعة بخطوط الكهرباء، كما تم نقل أسلاك الإنارة إلى أحد الأعمدة الجديدة التى تمت زراعتها لرفع كفاءة الطرق.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية تلة نظمت حملة نظافة مكثفة بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.