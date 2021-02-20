2700 إصابة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا 2700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر راديو "رومانيا الدولي" السبت أن إجمالي عدد المرضى بالفيروس الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات يبلغ 7000 مريض، من بينهم 950 مريضًا يرقدون في وحدات الرعاية المركزة.كما ارتفع العدد الكلي للحالات التي أصيبت بـ(كوفيد-19) في رومانيا حتى الآن إلى نحو 775 ألف حالة، من بينهم نسبة 90 بالمائة تماثلوا للشفاء.فيما بلغ عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالمرض أكثر من 19 ألفًا و700 حالة وفاة.