«تنشيط السياحة» توافق على المشاركة في 4 معارض دولية

قال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة واللجان المُشكّلة وافقت بالفعل على المشاركة في 4 معارض سياحية دولية هى معرض UITT الذى سيقام بأوكرانيا خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس، ومعرض دبي الذى سيقام خلال مايو المقبل ومعرض الفيتور بإسبانيا الذي يعقد فى النصف الثاني من مايو ومعرض موسكو وهناك 5 معارض دولية أخرى يتم التشاور، حاليًا، حول المشاركة فيها، موضحًا أنه يتم تحديد المشاركة على حسب أهمية السوق بالنسبة للسياحة المصرية والمردود المتوقع منة.أضاف أبو سديرة لـ«الدستور»، أن المعارض السياحية الدولية طوال العام الماضي توقفت نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومع العام الحالي بدأت شركات تنظيم المعارض الدولية تحدد مواعيد لتنظيمها خلال العام الجاري.وتابع رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة بأن غالبية الشركات حددت مواعيدها بداية من منتصف مارس وحتى شهر يوليو؛ لإمكانية مشاركة الدول المختلفة لأهمية المعارض السياحية فى عرض المنتجات السياحية لكل دولة والالتقاء بكبار صناع السياحة على مستوى العالم.