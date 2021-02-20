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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

السبت 20/فبراير/2021 - 04:53 م
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابر
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نفذت القوات البحرية المصـرية والأسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia)، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحرى، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة بالإشتراك مع القوات البحرية الأسبانية، والتى تتمتع بخبراتٍ عميقة في هذه المجالات، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى توطيد العلاقات الثنائية (المصريةالأسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة.

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