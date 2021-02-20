3273 إصابة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنها سجلت 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات العراق.وقالت الوزارة في بيان لها- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية: إنها "سجلت 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تماثل 1978 حالة للشفاء، وتسجيل 13 حالة وفاة".وأضافت أن "مؤشراتها بشأن جائحة فيروس كورونا تشير إلى تسجيل ازدياد في حالات الشفاء وانخفاض عدد الوفيات".