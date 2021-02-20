إزالة عقار آيل للسقوط بدمنهور (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بإشراف مدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، بإزالة عقار آيل للسقوط ويشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين بشارع شعيب المتفرع من عبدالسلام عارف.والعقار عبارة عن منزل مكون من دورين وخال من السكان، وتم فصل جميع المرافق وعمل كردون أمني وجار الإزالة حتى سطح الأرض.يأتي ذلك في إطار قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط.ومن جانبه شدد المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، على البدء الفوري في تنفيذ القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط بنطاق مركز ومدينة دمنهور، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمارة.