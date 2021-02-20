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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين جنرال احتياط على رأس مجموعة النفط بتروبراس

السبت 20/فبراير/2021 - 06:16 م
النفط
النفط
وكالات
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عين الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الجمعة جنرال احتياط، وزير دفاع سابقا على رأس المجموعة النفطية العامة بتروبراس، بعدما انتقد الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.

وقال بيان لوزارة المناجم والطاقة نُشر على صفحة بولسونارو على فيسبوك إن "الحكومة قررت تعيين جواكيم سيلفا إي لونا لإنجاز مهمة جديدة كمستشار لمجلس الإدارة ورئيس بتروبراس" خلفا لروبرتو كاستيلو برانكو.

والجنرال سيلفا إي لونا كان وزيرا الدفاع من 2018 إلى 2019 في عهد الرئيس ميشال تامر وكان يشغل حتى الآن منصب المدير العام لسد إيتايبو على نهر بارانا عند الحدود بين البرازيل وباراغواي. ويفترض أن يوافق مجلس إدارة بتروبراس على تعيينه.

وكان سعر سهم بتروبراس العادي تراجع بنسبة 7،92 بالمئة والسهم التفضيلي بنسبة 6،63 بالمئة عند إغلاق بورصة ساو باولو الجمعة بعد إعلان بولسونارو عن "تغييرات" في الشركة.

وقال الرئيس اليميني القومي "سيكون لدينا تغييرات في بتروبراس. لن نتدخل أبدا في هذه الشركة العظيمة ولا في سياسة التسعير الخاصة بها، لكن لا يمكن أن يفاجأ الناس ببعض الزيادات" الكبيرة في الأسعار.

ومنذ بداية العام رفعت بتروبراس سعر المحروقات أربع مرات آخرها الخميس الماضي بزيادة تراكمية تقارب 35 بالمئة في أقل من شهرين. كذلك ارتفع سعر اسطوانات الغاز التي تستخدمها العائلات الفقيرة على نطاق واسع، بشكل حاد هذا العام ما شكل ضربة للسكان المتضررين أصلا من جائحة كوفيد-19.

وخلال نهاية ولاية الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف، في 2014 و2015، جمدت الحكومة أسعار المحروقات مرات عدة على الرغم من ارتفاع سعر برميل النفط في ذلك الوقت.

وتوقف التدخل في عمليات التسعير في بتروبراس في 2016 بعد إقالة روسيف.

وتحدد الشركة حاليا الأسعار بالاعتماد على تغيرات السوق.

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