العراق يعلن انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بكورونا
السبت 20/فبراير/2021 - 05:22 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن مؤشراتها بشأن جائحة فيروس "كورونا" تشير إلى تسجيل ازدياد في حالات الشفاء وانخفاض بعدد الوفيات.
وذكرت خلية الإعلام الحكومي- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "الوزارة تطمئن المواطنين باستعدادها لاستقبال المصابين طبقًا لمعايير منظمة الصحة الدولية، وأن المؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاض عدد الوفيات".
وذكرت خلية الإعلام الحكومي- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "الوزارة تطمئن المواطنين باستعدادها لاستقبال المصابين طبقًا لمعايير منظمة الصحة الدولية، وأن المؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاض عدد الوفيات".