العراق يعلن انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن مؤشراتها بشأن جائحة فيروس "كورونا" تشير إلى تسجيل ازدياد في حالات الشفاء وانخفاض بعدد الوفيات.وذكرت خلية الإعلام الحكومي- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "الوزارة تطمئن المواطنين باستعدادها لاستقبال المصابين طبقًا لمعايير منظمة الصحة الدولية، وأن المؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاض عدد الوفيات".