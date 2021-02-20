ألمانيا: البلاد تمر بمرحلة صعبة بسبب جائحة كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن اعتقاده بأن بلاده تمر حاليا " بمرحلة صعبة حقا" لجائحة كورونا.وخلال نقاش افتراضي عن موضوع التطعيم، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت إن " الكل صار متعبا بعد 12 شهرا".وأضاف شبان أن " الطفل الذي عمره الآن عشرة أعوام، قضى عُشْر عمره في الجائحة"، وأشار شبان إلى وجود توقع بإمكانية الخروج بعض الشيء من القيود مع تراجع أعداد الإصابات.في الوقت نفسه، تحدث شبان عن طفرات كورونا وقال إن هناك الكثير من المواضيع في الوقت الراهن لكن التطعيم يعطي الأمل.