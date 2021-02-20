صحة أسوان: ضبط 276 علبة دواء جدول ثالث مخدرات (صور)

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مشتركة برئاسة دكتور إسلام شمروخ، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وعضوية الدكتور مصطفى الأسمر، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وبمرافقه لجنة برئاسة أ. صالح فنجري، رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وبمعاونة كل من- حسن إسماعيل، وصلاح الأمير، ومروة محمد، وأمنية أحمد من الجهاز وبمرافقة لجنة من مفتشي هيئة الدواء المصرية بعضوية د. أحمد عماد الدين ود. كيرلس سمير ود. محمد جمال.وشملت الحملة المرور على صيدليتين ومخزنين غير مرخصين بمدينة أسوان، وأسفرت عن التالي:١- ضبط ٢٧٦ علبة دواء جدول ثالث مخدرات لحيازتها غير المشروعة ومنها:- ٦٠٨٥ قرصا وكبسولة - ١٩ أمبولة -٦ زجاجات.٢- ضبط ٦٨ علبة دواء مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد منها:- ١٨٧٧ قرصا وكبسولة -٢٤ أمبولة -١٧ زجاجة -٩ علب كريم.٣- ضبط ١٠٨ علب أدوية إجهاض خاصة بالمستشفيات فقط محظور تداولها خارجها بإجمالي ٢١٥٥ قرصا.٤- ضبط ١٠ علب أدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة بإجمالى ٢١٠ أقراص.٥- ضبط أدوية منتهية الصلاحية بإجمالى ٣٢٦ كبسولة وكيس.وقدرت المضبوطات بحوالي ٢٠٠٠٠٠ "مائتي ألف جنيه تقريبا"، وتم تحريزها وتحرير محاضر بالوقائع وإحالتهم للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.