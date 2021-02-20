بدء ندوة صبرى موسى «تفرد إبداعى وتميز إنسانى» بمكتبة القاهرة بالزمالك

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "صبرى موسى" (تفرد إبداعى وتميز إنسانى) بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.تأتي الندوة "احتفالًا بمرور 3 سنوات على وداع رائد روايات أب الرحلات وقصص الصحراء، ويتحدث فيها الدكتور شريف الجيار الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، المخرج مجدى أحمد على والفنانة سميرة أحمد والكاتب رشاد كامل بحضور زوجته الكاتبة والناقدة أنس الوجود رضوان، ومجموعه من محبيه، وتقدم اللقاء الإعلامية منال ماجد، ويدير اللقاء الكاتب أحمد السرساوى، ومدير الندوة ياسر عثمان.يذكر أن المبدع الراحل صبري موسي كاتب روائي وصحفي وسيناريست، ولد بمحافظة دمياط 19 فبراير عام 1932، عمل مدرسًا للرسم لمدة عام واحد، ثم صحفيًا بجريدة الجمهورية، وكاتبًا متفرغًا في مؤسسة روز اليوسف، ومقررًا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة.ترجمت أعماله لعدة لغات، ومن أشهر أعماله سيناريوهات أفلام: البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس.ومن مجموعاته القصصية: القميص، وجهًا لظهر، حكايات صبري موسى، مشروع قتل جارة. ومن رواياته: حادث نصف المتر، فساد الأمكنة، السيد من حقل السبانخ.