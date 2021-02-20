مخرج «الملك أحمس» في القناطر الخيرية لتصوير المعارك والحروب

واصل النجم عمرو يوسف، تصوير دوره في مسلسل "الملك أحمس"، الذي يقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من النجوم، حيث يكثف ساعات التصوير مع المخرج حسين المنباوي وذلك بين أماكن تصوير مختلفة.وقالت مصادر مطلعة، لـ"الدستور"، إن المخرج حسين المنباوي يستخدم منطقة القناطر الخيرية من أجل تصوير مشاهد المعارك والحروب الخاصة بالمسلسل بينما يستخدم مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل تصوير قصر الملك أحمس الذي تم بناء ديكور رئيسي بيها لتقديم المشاهد الدرامية هناك.ومن المقرر عرض العمل فى شهر رمضان المقبل وهو مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.