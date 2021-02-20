رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شخصين في احتجاجات ميانمار

السبت 20/فبراير/2021 - 04:49 م
احتجاجات ميانمار
احتجاجات ميانمار
وكالات
طباعة
ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين على الأقل قتلا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم السبت.

وقالت بوابتا "ميانمار ناو" و"فرونتيير ميانمار"، الإخباريتان، إن ستة مشاركين آخرين على الأقل في حشد جماهيري بمدينة ماندالاي أصيبوا.

وأطلقت قوات الأمن ذخيرة حية على المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ينزفون ويتم نقلهم على نقالات.

وذكرت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية، أن مئات المتظاهرين احتشدوا بالقرب من موقع لبناء السفن في مدينة "ماندالاي" لدعم العمال المضربين عن العمل.

وكانوا قد تعرضوا لضغوط من قبل السلطات للعودة إلى العمل.

وتم نقل 20 من المركبات محملة بجنود ورجال شرطة واثنين من مدافع المياه إلى الموقع لتفريق الحشد الجماهيري.

وذكر شهود عيان أنه تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل.

وأصبحت متظاهرة أطلقت الشرطة النار عليها في ميانمار أول حالة وفاة رسمية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في البلاد.

وأفادت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية بأن الطالبة البالغة من العمر 20 عاما توفيت، أمس الجمعة، متأثرة بجروح خطيرة في الرأس.

كانت ميا ثويت ثويت خين قد سعت للاحتماء من خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة، وذلك خلف حافلة في العاصمة نايبيتاو، في التاسع من شهر فبراير، عندما أصابتها رصاصة في الرأس.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تسقط على الأرض فجأة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أن حالتها حرجة للغاية.

وأظهرت الصور المنشورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم، خروج جثمان الفتاة من المستشفى.

وتشهد ميانمار احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة التي يقودها المدنيون في وقت سابق الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تعرف على أبرز القرارات التي اعتمدها «الأعلى للجامعات» اليوم

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»