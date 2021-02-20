تحذيرات من خلط اللقاح الروسى الثالث ضد كورونا باللقاحات الأخرى

كشفت التعليمات الطبية المنشورة على علبة اللقاح الروسي "كوفيفاك" ضد فيروس كورونا المستجد، أنه يمنع خلط محتوى الجرعة باللقاحات الأخرى وتناولها، وذلك بسبب نقص المعلومات بشأن المضاعفات الناتجة عن ذلك.وذكرت التعليمات أنه "بسبب غياب الدراسات والاختبارات الإضافية بشأن عمليات الدمج بين لقاح كوفيفاك واللقاحات الأخرى يرجى عدم الخلط أو الدمج بين المحتويات للابتعاد عن المضاعفات السلبية المحتملة".وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، صباح اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"، قائلا إن "وزارة الصحة الروسية اتخذت قرارًا بتسجيل اللقاح الروسي الثالث للوقاية من فيروس كورونا والذي طوره مركز تشوماكوف الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية وقطع مراحل التجارب السريرية وأظهر السلامة والفاعلية".