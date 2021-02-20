أحمد حسن راؤول يكشف عن أغنيته الجديدة مع نداء شرارة

كشف الشاعر أحمد حسن راؤول، تفاصيل أغنتيه الجديدة مع المطربة نداء شرارة، وذلك من خلال نشره البوستر الخاص بالأغنية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقا: "قريبا.. نداء شرارة - قالهالي كلماتي وألحان وتوزيع: جان ماري رياشي".وكان قد قدم الشاعر أحمد حسن راؤول مؤخرا أغنيتين الأولى هي أغنية باب الجمال التي قدمها الكينج محمد منير في ألبومه باب الجمال، والثانية هي أغنية جديدة له مع المطربة نوال الزغبي في أول تعاون بينهما.ومن المفترض أن تطلق المطربة نداء شرارة الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن الأغنيات السينجل التي اعتادت أن تقدمها.