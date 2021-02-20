السلطات الإيطالية تنقذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قارب

قال خفر السواحل الإيطالي اليوم السبت إنه أنقذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم على بعد 15 ميلا جنوبي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.وأضاف أنه يواصل البحث عن أي مفقودين محتملين بالتنسيق مع الشرطة الإيطالية التي تتعامل مع الجرائم المالية والتهريب.وأظهر مقطع فيديو من خفر السواحل لقطات سمعت فيها أصوات المهاجرين يصرخون في الظلام طلبا للنجدة بينما يجري إلقاء سترات النجاة في البحر في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وإيطاليا هي الطريق الرئيسي للمهاجرين الذين ينطلقون غالبا من تونس وليبيا أملا في الوصول إلى أوروبا.