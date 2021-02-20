مريض يصفع طبيبًا لرفضه علاجه بمستشفى المحلة العام

شهد مستشفى المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، واقعة صفع مريض لطبيب بالقلم حال تردده على قسم الطوارئ لإجراء أشعة، ورفض الأخير علاجه مما أثار حفيظتهما وتصاعدت وتيرة الخلاف إلى التشابك بالأيدي وتراشق الألفاظ وإتلاف موبايل المريض أثناء محاولة تصوير الطرف الثاني حال امتناعه عن علاجه، مما دفعه للاعتراض لعدم فضحه.وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من نقطة مستشفى المحلة العام من "م. ن" مريض، ضد الدكتور "محمد. ح" استشاري العظام بقسم الطوارئ، بإتلاف موبايله الخاص حال تصوير الطبيب المذكور لاعتراضه ورفضه علاجه وتشابك بالأيدي معه، مما دفعه لصفعه بالقلم كرهًا عنه وإهانته أمام العاملين بالمستشفى.وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى ديوان قسم أول المحلة، وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين بالتراضي، بحضور الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام والطبيب المعتدى عليه.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.