رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيمة المعارضة البيلاروسية تسعى لتحقيق سويسري في ثروة لوكاشينكو

السبت 20/فبراير/2021 - 04:22 م
ثروة لوكاشينكو
ثروة لوكاشينكو
وكالات
طباعة
دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا مسؤولي إنفاذ القانون السويسريين إلى التحقيق في ثروة الرئيس أليسكندر لوكاشينكو، بحسب حوار نشرته صحيفة "لوتيمب" السويسرية اليوم السبت.

وقالت تيخانوفسكايا إنها تعتزم السفر إلى سويسرا في مارس، حيث سوف تسعى أيضا للقاء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، لطلب تحقيق دولي في احتجاز لوكاشينكو سجناء سياسيين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن زعيمة المعارضة تأمل أن تساعد الحكومة السويسرية في تأمين الإفراج عن ناتاليا هيرش وهي مواطنة سويسرية بيلاروسية مزدوجة الجنسية كانت قد تم القبض عليها خلا مسيرة في سبتمبر الماضي وتم سجنها.

وأقرت تيخانوفسكايا التي خسرت أمام لوكاشينكو في انتخابات متنازع عليها فى أغسطس، أن مظاهرات المعارضة فشلت في الإطاحة بنظام لوكاشينكو.

وأدى لوكاشينكو الذي يتولى منصب الرئيس منذ 26 عاما، اليمين الدستورية لفترة ولاية سادسة في سبتمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»