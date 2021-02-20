«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تنطلق غدا الأحد، منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية، التي تبدأ بمرحلة "أدنوك" الأولى من حصن الظفرة إلى مدينة المرفأ الساحلية في منطقة الظفرة، وذلك لمسافة 176 كيلومترا ومشاركة 140 دراجا يمثلون 20 فريقا عالميا.ويقام الحدث على مدار سبعة أيام، دون حضور جماهيري بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وفق بروتوكول صحي محكم يهدف لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين في ظل تداعيات المرحلة الراهنة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، أن طواف الإمارات، وهو السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام في افتتاحية أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لعام 2021، يبرهن على مكانة الإمارات وقدراتها الاستثنائية الكبيرة وتعاملها المثالي في إدارة الازمات، وحرصها الكبير على الالتزام تجاه الأسرة الرياضية العالمية، باستئناف النشاط الرياضي في ظل دعم القيادة الرشيدة للرياضة، ودورها الكبير في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في الإمارات موطن السلام والتسامح.وتتميز مسارات النسخة الثالثة لطواف الإمارات، بتنوع مراحله بما يناسب جميع المتسابقين ما بين السرعة والقمم الجبلية والقوة والتحمل.ويجمع الطواف نخبة نجوم السباقات العالمية، من بينهم السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جامبو فيزما وبطل النسخة الأولى من الطواف والبريطاني أدم يتس دراج فريق إينوس جرانديريس بطل النسخة الثانية وتادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات والفائز بسباق فرنسا الدولي "تور دو فرانس" 2020 والبريطاني كريس فروم دراج فريق ستارت آب نيشن الإسرائيلي والفائز بتور دو فرانس أربع مرات.ويصل إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبع إلى 1045 كيلومترا.