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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصير امتحانات الجامعات 2021.. نص قرار وزير التعليم العالى

السبت 20/فبراير/2021 - 05:07 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
اسماء منصور
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عقد اليوم السبت اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي يعقد بصفة دورية، وترأس المجلس والذى ينعقد فى جامعة حلوان، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخريطة الزمنية للعام الجامعى2020-2021، لتحديد مصير امتـحانات الجامعات 2021، وذلك بعد أن تم مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعًا بسبب فيروس كورونا.

مصير امتحانات الجامعات 2021.. نص قرار وزير التعليم العالي 

وأسفر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، علي القرارات التالية:

- سيتم بدء الفصل الدراسى الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، وذلك عملًا بقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقًا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

-وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسى الجارى لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيًا، حتى يتم استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

مصير امتـحانات الجامعات

- كما تم نص المجلس على ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقًا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

- لا بد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كل الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

موقف الطلاب المصابين بفيروس كورونا من امتحانات الجامعات 2021

- نص قرار وزير التعليم علي أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات بسبب جائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما من تثبت إصابتهم بالفعل بفيروس كورونا المستجد يجوز الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول 


يذكر أن الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقد، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قد حضره الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة، ووجه المجلس الشكر لجامعة حلوان لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

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